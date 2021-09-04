Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

ТАСС, 4 сентября. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Нидерландов - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме в Зандворте.

Лучший круг Ферстаппена составил 1 минуту 8,885 секунды. Вторым стал пилот "Мерседеса", действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, третьим - его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял в квалификации последнее, 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м. С 18-й позиции гонку начнет поляк Роберт Кубица, который на время Гран-при Нидерландов заменит в "Альфа Ромео" финна Кими Райкконена, у которого в субботу было выявлено заражение коронавирусом.

Сессия была дважды приостановлена во втором сегменте после вылетов пилотов "Уильямса" Джорджа Расселла и канадца Николаса Латифи.

Гран-при Нидерландов проходит впервые с 1985 года. Гонка состоится в воскресенье, начало - 16:00 мск.