Стали известны победители чемпионата России по боксу

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Стали известны чемпионы России по боксу 2021 года. Соревнования завершились в Кемерове в субботу.

В весовой категории до 48 кг чемпионом страны стал Эдмонд Худоян, в весе до 51 кг победил Ахтем Закиров, до 54 кг - Курбан Байранбеков, до 57 кг - Эдуард Саввин, до 60 кг - Всеволод Шумков, до 63,5 кг - Илья Шакиров, до 67 кг - Евгений Кооль, до 71 кг - Вадим Мусаев, до 75 кг - Джамбулат Бижамов, до 80 кг - Савелий Садома, до 86 кг - Шарабутдин Атаев, до 92 кг - Андрей Стоцкий, свыше 92 кг - Марк Петровский.

Призовой фонд турнира составил 25 млн рублей. Победители получат 500 тыс. рублей, а также автомобиль, серебряные призеры - 250 тыс. рублей, бронзовые - 125 тыс. рублей.