Матыцин: сборная России по волейболу сидя ярко выступила на Паралимпиаде в Токио

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу сидя ярко выступила на Паралимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В субботу сборная России по волейболу сидя стала серебряным призером Паралимпийских игр, проиграв в финале турнира команде Ирана со счетом 1-3.

"Поздравляю российских волейболистов с серебром Игр в Токио! - сказал Матыцин. - Наша команда показала на Паралимпиаде в Японии лучший результат в истории. Российские волейболисты ярко выступили на Играх-2020. В финальном матче они оказали серьезное сопротивление сильным соперникам из Ирана, шестикратным паралимпийским чемпионам".

"Это вторая медаль России в волейболе сидя на Паралимпиадах - в 2008 году в Пекине наши спортсмены были бронзовыми призерами в этом виде спорта, - отметил министр спорта. - Мы гордимся выступлением нашей команды в Токио. Поздравляю с завоеванием серебряных медалей тренеров национальной сборной и Паралимпийский комитет России!"

Сборная России, на счету которой 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград, занимает третье место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (93-57-50), вторыми идут британцы (41-38-43). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.