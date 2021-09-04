Фигуристка Жилина победила на этапе юниорского Гран-при в Словакии

ТАСС, 4 сентября. Россиянка Вероника Жилина заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходили в словацком Кошице.

Жилина в сумме за две программы набрала 216,92 балла (71,57 балла - за короткую программу, 145,35 - за произвольную). Второй стала россиянка Софья Муравьева (208,25; 72,52 + 135,73), третье место заняла ее соотечественница Аделия Петросян (201,21; 69,30 + 131,91). Россиянка Мария Захарова стала четвертой (190,33; 69,04 + 121,29).

Среди мужчин победу на этапе одержал россиянин Кирилл Сарновский (215,96; 71,48 + 144,48). Вторым стал его соотечественник Илья Яблоков (207,39; 73,25 + 134,14), третье место занял американец Уильям Аннис (204,60; 76,21 + 128,39). Россиянин Андрей Анисимов занял шестое место (187,64; 71,12 + 116,52), Александр Голубев - десятое (168,82; 67,84 + 100,98).

В соревнованиях спортивных пар первое место заняли россияне Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (171,99; 60,64 + 111,35), вторыми стали представляющие Грузию Карина Сафина и Лука Берулава (168,26; 57,64 + 110,62), третьими - россияне Полина Костюкович и Алексей Брюханов (158,82; 56,37 + 102,45). Российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов заняли четвертое место (151,35; 58,20 + 93,15).

В танцах на льду победу одержали канадцы Натали Д'Алессандро и Брюс Вэдделл (163,04; 64,48 + 98,56). Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол заняли второе место (160,72; 64,84 + 95,88), их соотечественники Софья Тютюнина и Александр Шустицкий стали третьими (155,98; 63,10 + 92,88). Россияне Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов заняли пятое место (148,98; 57,67 + 91,31), Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин стали шестыми (147,10; 58,71 + 88,39).

Российские фигуристы не смогли принять участие в первых двух этапах Гран-при в Куршевеле из-за коронавирусных ограничений во Франции. Следующий этап пройдет с 15 по 18 сентября в Красноярске.