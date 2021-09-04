Ерохин забил первый мяч сборной России под руководством Карпина

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник Александр Ерохин забил первый гол сборной России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Ерохин на 6-й минуте открыл счет в гостевом матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Кипра. Этот мяч стал вторым для полузащитника за национальную команду.

Сборная России проводит второй матч под руководством Карпина. 1 сентября россияне сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0) на стадионе "Лужники" в четвертом туре квалификационного турнира.