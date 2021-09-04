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ЧМ-2022 по футболу

Ерохин забил первый мяч сборной России под руководством Карпина

Полузащитник открыл счет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Кипра

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник Александр Ерохин забил первый гол сборной России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Ерохин на 6-й минуте открыл счет в гостевом матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Кипра. Этот мяч стал вторым для полузащитника за национальную команду.

Сборная России проводит второй матч под руководством Карпина. 1 сентября россияне сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0) на стадионе "Лужники" в четвертом туре квалификационного турнира.

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ЧМ-2022 по футболу
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