Французский велогонщик Шампуссен стал победителем 20-го этапа "Вуэльты"

ТАСС, 4 сентября. Француз Клеман Шампуссен из команды Citroen стал победителем 20-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Шампуссен преодолел дистанцию 202,2 км за 5 часов 21 минуту 50 секунд. Второе место занял олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma, третье - британец Адам Йейтс из Ineos Grenadiers. Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 52-м, Александр Власов из "Астаны" не принял участия в заезде из-за травмы, в связи с чем досрочно завершил веломногодневку, по итогам 19 этапов он занимал 34-е место.

В общем зачете перед заключительным этапом лидирует Роглич, время которого составляет 83 часа 11 минут 27 секунд. Вторым идет испанец Энрик Мас из Movistar (+2.38), третьим - австралиец Джег Хэйг из Bahrain Victorious (+4.48). Сиваков располагается на 35-й строчке (+2:01.27).

Последний 21-этап многодневки состоится в воскресенье, его протяженность составит 33,8 км. "Вуэльта" проходит в 76-й раз, из россиян гонку выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.