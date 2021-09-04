Сборная Словении победила команду Мальты в отборочном матче чемпионата мира по футболу

ТАСС, 4 сентября. Команда Словении по футболу победила сборную Мальты со счетом 1:0 в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Стожице" в Любляне.

У победителей отличился Санди Ловрич (45-я минута, с пенальти). На 88-й минуте словенец Андрас Спорар не реализовал 11-метровый.

В турнирной таблице группы H словенцы занимают третье место с семью очками, мальтийцы идут пятыми с четырьмя баллами. Команды Хорватии и Словакии проведут свой матч пятого тура позже в субботу, начало - 21:45 мск.

В следующем туре словенцы сыграют в гостях с хорватами 7 сентября, мальтийцы в этот же день встретятся на выезде с россиянами.