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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Словении победила команду Мальты в отборочном матче чемпионата мира по футболу

Словенцы вышли на третье место в группе
Санди Ловрич EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Санди Ловрич
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 4 сентября. Команда Словении по футболу победила сборную Мальты со счетом 1:0 в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Стожице" в Любляне.

У победителей отличился Санди Ловрич (45-я минута, с пенальти). На 88-й минуте словенец Андрас Спорар не реализовал 11-метровый.

В турнирной таблице группы H словенцы занимают третье место с семью очками, мальтийцы идут пятыми с четырьмя баллами. Команды Хорватии и Словакии проведут свой матч пятого тура позже в субботу, начало - 21:45 мск.

В следующем туре словенцы сыграют в гостях с хорватами 7 сентября, мальтийцы в этот же день встретятся на выезде с россиянами.

Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбор. Группа H
КомандаИВНПМячиО
1Россия53118-410
2Хорватия42114-17
3Словения52124-47
4Словакия41305-46
5Мальта51136-94
6Кипр51131-64

 

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