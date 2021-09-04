Власти Татарстана оценили подготовку "Ак Барс Арены" к матчу сборных России и Словакии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают на то, что поле стадиона "Ак Барс Арена" будет полностью восстановлено к началу октября, когда на нем пройдет матч отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 между сборными России и Словакии по футболу. Об этом ТАСС заявил министр спорта региона Владимир Леонов.

21 августа Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. 26 августа генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что организация рассматривает варианты переноса матча между сборными России и Словакии, который состоится 8 октября, из Казани. На следующий день пресс-служба стадиона сообщила, что игра, как и планировалось, пройдет в столице Татарстана. Тогда было объявлено о переносе всех мероприятий, включая матчи "Рубина", с "Ак Барс Арены" на Центральный стадион для подготовки поля "Ак Барс Арены".

"Готовимся к матчу сборной России, сентябрьские матчи по согласованию с клубом и лигой мы перенесли на "Центральный", - сказал Леонов. - Надеюсь, что к октябрю мы полностью восстановим поле согласно регламенту проведения турнира".

"Было принято решение укрепить газон, чтобы подойти к матчу сборной в полном соответствии. Клуб тоже пошел навстречу и переехал на "Центральный", благо у нас есть такая возможность. Мы работаем, ежедневно мониторим ситуацию, пока все в графике. Мы на прямой связи с РФС и РПЛ практически в ежедневном режиме", - отметил собеседник агентства.

По словам Леонова, все необходимые процедуры были запущены. "Все, что требовалось, мы сделали и пригласили специалистов, которые в этом разбираются. Все, что от нас зависит, мы сделаем, чтобы провести матч сборной на "Ак Барс Арене", - резюмировал министр спорта Татарстана.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году, его вместимость составляет 45 тыс. зрителей. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также четыре матча Кубка конфедераций 2017 года и шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2023 году стадион примет матч за Суперкубок УЕФА.