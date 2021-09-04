Сборная Хорватии по футболу обыграла словаков в матче отборочного турнира чемпионата мира

ТАСС, 4 сентября. Сборная Хорватии на выезде обыграла команду Словакии со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Команды выступают в группе Н и являются соперниками сборной России.

Единственный мяч в игре забил Марцело Брозович (86-я минута). Ранее в других встречах группы Н сборная Словении со счетом 1:0 обыграла команду Мальты, а россияне на выезде победили киприотов (2:0). После пяти туров турнирную таблицу возглавляет российская команда, набрав 10 очков, на второй строчке идут хорваты (10), на третьей - словенцы (7), далее идут словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей.

В матче группа А команда Нидерландов победила сборную Черногории (4:0), а турки оказались сильнее представителей Гибралтара (3:0). Турнирную таблицу возглавляет турецкая команда (11), далее расположились сборные Нидерландов (10), Норвегии (10), Черногории (7), Латвии (4) и Гибралтара (0).

Сборная Израиля оказалась сильнее команды Австрии (5:2) во встрече группы F, а шотландцы победили команду Молдавии (1:0), команда Дании обыграла сборную Фарерских островов (1:0). Первыми в группе идут датчане (15), далее располагаются израильтяне (10), шотландцы (8), австрийцы (7), представители Фарерских остров (1) и молдаване (1).

В игре группы D сборная Украины сыграла вничью с командой Франции (1:1). Французы лидируют в турнирной таблице группы, набрав девять очков. Вторыми идут финны (5), украинцы занимают третью строчку (5), на четвертой позиции располагается команда Боснии и Герцеговины (2), на пятой - сборная Казахстана (2).

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В финальную часть турнира выйдут сборные, занявшие первые места в своих группах. Команды, финишировавшие на вторых местах, поборются за путевку в Катар в стыковых матчах.