Никитин и Коробкина установили рекорды страны на чемпионате России по полумарафону

ТАСС, 5 сентября. Легкоатлеты Владимир Никитин и Елена Коробкина установили новые рекорды России на чемпионате страны по полумарафону в Ярославле.

Никитин показал результат 1 час 42 секунды. Спортсмен улучшил принадлежавший ему же рекорд России (1:01.09). Вторым стал Дмитрий Сойкка (+3.59), третье место занял Александр Именин (+4.06).

Среди женщин с рекордом России первой стала Коробкина (1:08.07). Предыдущий рекорд был установлен Любовью Моргуновой 12 июня 2000 года в Мальмё (1:08.45). Второй стала Анна Викулова (+2.36), третьей - Марина Смирнова (+5.54).

Никитину 29 лет, он является многократным чемпионом России в беге на длинные дистанции. Коробкиной 30 лет, она является чемпионкой Европы в помещении в беге на дистанции 3 000 м (2015).

Чемпионат России по полумарафону проходил в рамках Ярославского полумарафона "Золотое кольцо".