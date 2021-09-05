Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийских юношеских Игр боевых искусств

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За минувшие годы игры укрепили свой соревновательный, творческий потенциал, обрели новых единомышленников во многих регионах страны и сегодня по праву считаются одним из самых массовых мероприятий в сфере детско-юношеского спорта. Участвуя в играх, юноши и девушки приобщаются к традициям различных видов единоборств, учатся у старших товарищей преодолевать трудности, верить в свои силы и возможности", - отметил глава государства.

Владимир Путин убежден, что состязания пройдут успешно, продемонстрируют высокий уровень организации и будут способствовать популяризации ценностей спорта и физической культуры.

XIII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств пройдут с 5 по 21 сентября в Анапе.