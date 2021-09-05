Смоляр финишировал третьим в третьей гонке этапа "Формулы-3" в Нидерландах

ТАСС, 5 сентября. Российский гонщик команды ART Александр Смоляр занял третье место в третьей гонке шестого этапа сезона "Формулы-3", который завершился в Нидерландах.

Победу одержал норвежец Деннис Хаугер из Prema, вторым стал француз Клеман Новалак из Trident. В первой гонке этапа Смоляр стал 24-м, во второй - 14-м.

После шести этапов в личном зачете лидирует Хаугер, в его активе 193 очка. Смоляр располагается на шестой позиции (107).

Заключительный, седьмой этап сезона "Формулы-3" пройдет 24-26 сентября в Сочи. Изначально гонки последнего этапа должны были пройти в американском Остине. В субботу пресс-служба "Формулы-3" объявила об изменении места проведения соревнований.