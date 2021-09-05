"Локомотив" победил ЦСКА в товарищеском матче

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча проходила на "ВЭБ-Арене".

У победителей голами отметились Даниил Куликов (20-я минута, с пенальти) и Андрей Никитин (65), у ЦСКА отличился Эдуард Багринцев (82).

Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян впервые сыграл против своей бывшей команды, он выступал за армейцев с 2016 по 2021 год, в "Локомотив" он перешел в августе. Также в составе железнодорожников дебютировал нидерландский полузащитник Джирано Керк, который перешел в команду из "Утрехта" 1 сентября.

Во встрече не приняли участие задействованные в отборочных матчах сборной России к чемпионату мира армейцы Максим Мухин, Антон Заболотный и Игорь Дивеев и железнодорожники Маринато Гилерме, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов, а также перешедший 3 сентября из ЦСКА в "Локомотив" Константин Марадишвили и присоединившийся к железнодорожникам днем ранее англичанин Фаустино Анджорин, оба игрока принимают участие в отборочных матчах своих национальных команд к молодежному чемпионату Европы.

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" после шести туров располагается на четвертом месте, набрав 12 очков. ЦСКА занимает шестую строчку с 9 очками в активе. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с тульским "Арсеналом" 12 сентября, а "Локомотив" на день раньше примет самарские "Крылья Советов".