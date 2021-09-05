Полумарафон "Золотое кольцо" в Ярославле собрал более 4 тыс. участников

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Полумарафон "Золотое кольцо" прошел в воскресенье в Ярославле, более 4 тыс. человек из 49 регионов страны приняли участие в забегах. Об этом журналистам сообщили организаторы полумарафона.

"В рамках VIII Ярославского полумарафона "Золотое кольцо" состоялось семь легкоатлетических мероприятий: чемпионат России, два забега на 3 км, забеги на 10 км, забеги на 21 км, эстафета на 21 км, детские забеги на 300 м и 600 м. Общее количество участников на всех забегах более 4 000 человек. Участники из 49 регионов страны", - проинформировали организаторы.

Чемпионат России по полумарафону проходил в рамках Ярославского полумарафона "Золотое кольцо", легкоатлеты Владимир Никитин и Елена Коробкина установили новые рекорды России. Никитин показал результат 1 час 42 секунды. Спортсмен улучшил принадлежавший ему рекорд России (1:01.09). Коробкина побила рекорд Любови Моргуновой, который держался 21 год (01:08.45), преодолев дистанцию за 01:08.07.

"Спортсмены боролись за призовой фонд, который выделил титульный партнер проекта "Бегом по Золотому кольцу" - ГК "Фармэко". Рекорды Елены и Владимира - однозначно исторический момент в истории современной легкой атлетики нашей страны. Чемпионы разделили пополам призовой фонд в 700 000 рублей", - рассказала пресс-служба мероприятия.

Трасса Ярославского полумарафона проходила по исторической части города, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее забеги серии "Фармэко - Бегом по Золотому кольцу" прошли в Тутаеве, Переславле-Залесском, Мышкине, Костроме, Рыбинске, Туле и Ростове Великом.