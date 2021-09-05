Четырех аргентинских футболистов обязали пройти карантин в Бразилии перед началом матча

ТАСС, 5 сентября. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) потребовало от местных властей отправить на самоизоляцию четырех футболистов сборной Аргентины за несколько часов перед предстоящим матчем с бразильцами. Об этом заявили в пресс-службе Anvisa.

В воскресенье сборная Бразилии должна сыграть дома с аргентинцами в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Как уточняется, при въезде в страну футболисты задекларировали, что в последние две недели не посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Такие путешественники обязаны по прибытии в Бразилию проходить двухнедельный карантин.

"В свете подтверждения факта предоставления прибывшими недостоверной информации, Anvisa разъясняет, что сообщила о случившемся в Федеральную полицию с тем, чтобы были немедленно приняты меры полицейского реагирования", - говорится в заявлении ведомства.

"Anvisa рассматривает данную ситуацию как серьезный санитарный риск и предписывает местным властям обеспечить помещение игроков в карантин и недопущение их участия в любых мероприятиях", - добавили в пресс-службе регулятора, подчеркнув недопустимость их дальнейшего нахождения в стране.

По информации портала G1 ("Же-1"), речь идет о выступающих в Английской премьер-лиге Эмильяно Мартинесе, Эмильяно Буэндия (оба - "Астон Вилла"), Джовании Ло Чельсо и Кристиане Ромеро (оба - "Тоттенхэм").