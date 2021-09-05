Россиянин Демченко стал чемпионом Европы по шахматам

ТАСС, 5 сентября. Российский гроссмейстер Антон Демченко стал победителем чемпионата Европы по шахматам. Соревнования прошли в Рейкьявике.

В заключительном, 11-м туре Демченко сыграл вничью черными фигурами, его соперником был Богдан-Даньел Дяк из Румынии. Демченко набрал 8,5 очка. Второе место занял 16-летний немец Винсент Кеймер, в активе которого также 8,5 очка, он уступил россиянину по дополнительным показателям. Третье место занял еще один представитель России 21-летний Алексей Сарана (8,0), опередив по дополнительным показателям Дяка.

Демченко 34 года, он получил статус гроссмейстера в 2013 году. В рейтинге Международной шахматной федерации он располагается на 201-й строчке среди действующих игроков.

По итогам турнира 23 лучших игрока выступят на Кубке мира, который пройдет в 2023 году. Среди россиян в этот список попали Демченко, Сарана и Михаил Антипов.

Чемпионат Европы проходит с 2000 года. В 11-й раз победителем стал россиянин. В 2019 году турнир выиграл Владислав Артемьев. В 2020 году чемпионат должен был пройти в словенском Подчетртеке, но из-за коронавируса он был отменен и состоится там в 2022 году.