Словенец Роглич в третий раз подряд выиграл веломногодневку "Вуэльта"

ТАСС, 5 сентября. Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем общего зачета престижной веломногодневки "Вуэльта". Соревнования завершились в воскресенье.

На заключительном, 21-м этапе Роглич преодолел дистанцию 33,8 км за 44 минуты 2 секунды. Вторым финишировал датчанин Магнус Корт Нильсен из команды EF Education - Nippo (+0.14), третьим - нидерландец Тимен Аренсман (+0.52) из Team DSM. Россиянин Павел Сиваков (+3.20) из Ineos Grenadiers финишировал на 32-м месте.

По итогам пройденных этапов общее время Роглича составило 83 часа 55 минут 29 секунд. Испанец Энрик Мас из Movistar отстал от победителя на 4 минуты 42 секунды. Третье место занял австралиец Джек Хэйг из Bahrain Victorious (+7.40). Сиваков занял итоговое 35-е место, отстав от победителя на 2 часа 4 минуты 47 секунд, соотечественник Сивакова Александр Власов из "Астаны" завершил веломногодневку после 19-го этапа из-за травмы, на прошлогодней "Вуэльте" он стал 11-м.

Рогличу 31 год, он выиграл генеральную классификацию "Вуэльты" в третий раз кряду, по этому показателю он догнал испанца Альберто Контадора и швейцарца Тони Ромингера. Рекордсменом по победам в веломногодневке является испанец Роберто Эрас (4). На "Джиро д'Италия" лучшим результатом словенца является третье место в 2019 году, на "Тур де Франс" - второе в 2020-м. На минувших Олимпийских играх в Токио Роглич стал обладателем золотой медали в индивидуальной гонке, также он имеет на своем счету серебро чемпионата мира 2017 года (индивидуальная гонка).

"Вуэльта" прошла в 76-й раз, впервые она состоялась в 1935 году. Из россиян веломногодневку в 2007 году выигрывал Денис Меньшов.