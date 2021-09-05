Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open

ТАСС, 5 сентября. Россиянин Даниил Медведев победил британца Дэниэла Эванса в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина, выступающего на турнире под вторым номером посева. Эванс имел 24-й номер посева. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (117-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Медведев остался единственным представителем России в мужском одиночном разряде, Евгений Донской и Карен Хачанов проиграли в первом круге, Аслан Карацев и Андрей Рублев - в третьем.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Эвансу 31 год, он располагается на 27-й строчке мирового рейтинга, на его счету один титул ATP. На турнирах Большого шлема он не доходил далее четвертого круга.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).