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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлета Анжелика Сидорова выиграла этап Континентального тура в Италии

Прыгунья с шестом преодолела планку на высоте 4,70 метра

ТАСС, 6 сентября. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей этапа Континентального тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Италии.

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,70 метра. Второе и третье места также заняли россиянки - Полина Кнороз (4,60 м) и Аксана Гатауллина (4,30 м) соответственно.

Сидоровой 30 лет, она является серебряным призером Игр в Токио, чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Россиянка Александра Гуляева выиграла забег на 800 метров, преодолев дистанцию за 1 минуту 59,57 секунды. Полина Миллер заняла второе место на дистанции 400 м, показав результат 50,96 секунды.

Прыгун в высоту Илья Иванюк стал вторым на соревнованиях в Польше. Он показал результат 2,27 м.

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Летние олимпийские виды спорта
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