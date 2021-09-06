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Паралимпиада в Токио

Рожков: МПК помог выполнить требования по допуску российских спортсменов на Игры в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России отметил, что общался на эту тему с главой Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Аппарат Международного паралимпийского комитета (МПК) помог выполнить требования Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских спортсменов на Игры в Токио. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.

"У нас полное понимание в согласовании формы с компанией (Forward, экипировщик команды ПКР - прим. ТАСС), чтобы она соответствовала требованиям МПК и ограничениям CAS, - сказал Рожков. - Да и у МПК есть понимание по допуску наших спортсменов, учитывая, что на всех этапах подготовки к Токио никаких противодействий не было. Наоборот, аппарат МПК очень доброжелательно и очень четко помогал нам выполнять все те требования, которые были необходимы для нашего допуска. О чем мы и говорили подробно с президентом МПК Эндрю Парсонсом с учетом опыта в Токио, как такую совместную работу провести и перед Пекином".

Летние Паралимпийские игры завершились в Токио 5 сентября. Зимняя Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

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Паралимпиада в Токио
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