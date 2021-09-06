Рожков: ПКР не будет ставить конкретных задач перед сборной на Паралимпиаде в Пекине

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) не будет ставить конкретных задач о количестве медалей перед сборной на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Если говорить о задачах по местам и количестве медалей, то скажу - мы никогда перед нашими спортсменами таких конкретных задач не ставили, - сказал Рожков. - Для нас самое главное, чтобы мы выступали в максимальном количестве дисциплин, которые будут на Паралимпийских играх, ведь это говорит о развитии паралимпийского движения в целом в той или иной стране, какое внимание этому уделяется. Чтобы попасть на Паралимпийские игры, показать соответствующий уровень мастерства, нужно пройти квалификационные соревнования, и без серьезной организованной работы на местах это сделать невозможно. Поэтому, как правило, высокие результаты и наибольшее количество спортсменов у тех стран, которые уделяют серьезное внимание работе с людьми с ограниченными возможностями".

"И не случайно, что среди лидеров на летних Паралимпийских играх Китай, США, Великобритания, Нидерланды - те страны, в которых уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта. Что касается зимы, то здесь своя специфика с учетом возможности занятия зимними видами спорта. И здесь, как правило, лидерами на предыдущих Играх были кроме нас Германия, США, Канада, Франция. Китая в лидерах не было, но мы все прекрасно знаем, как может китайский народ собираться и как может мобилизоваться правительство этой страны, чтобы провести блестящие Паралимпийские игры", - добавил исполняющий обязанности президента ПКР.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.