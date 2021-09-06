Рожков: отчетно-выборная конференция ПКР пройдет после Игр в Пекине

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Паралимпийского комитета России (ПКР) состоится в конце марта 2022 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

"В ближайшие месяц-два пройдет исполком ПКР, который официально объявит о начале выборной кампании в руководство нашей организации, утвердит повестку, место, дату, время и порядок проведения конференции. Сразу после зимних Игр конференция пройдет, позже нельзя. Думаю, это будет в 20-х числах марта. Но пока все мысли о завершении работы по летним Играм и зимних Играх", - сказал Рожков.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.