Путин направил приветствие участникам "Президентских спортивных игр"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры", проходящих в Краснодарском крае.

"Отрадно, что школьное спортивное движение развивается, обогащается новыми идеями и инициативами. Все больше ребят приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни, к идеалам и традициям олимпизма, учатся работать в команде, помогать товарищам, настойчиво добиваться поставленных целей", - отмечается в послании главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что мероприятие запомнится его участникам "не только радостью ярких побед, но и интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания в благодатном Краснодарском крае".

Президентские спортивные игры состоятся во Всероссийском детском центре "Смена" с 6 по 26 сентября, в них примут участие 960 человек. В этом году в связи с требованием санитарных норм соревнования пройдут по усеченному варианту в видах спорта, позволяющих избежать пересечения команд - участников. В программу вошли легкая атлетика, легкоатлетическая эстафета и творческий конкурс.