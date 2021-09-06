Матыцин на заседании Совета по спорту попросит помочь с реконструкцией спортивных баз

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту попросит помочь с реконструкцией всех спортивных баз до 2028 года. Об этом он сообщил на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм.

Заседание совета планируется после встречи президента РФ Владимира Путина со спортсменами-олимпийцами.

"На заседании Совета я укажу, что к 2028 году нужно реконструировать базы и обеспечить базами команды тех видов спорта, которые их не имеют", - сказал Матыцин.