{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Матыцин на заседании Совета по спорту попросит помочь с реконструкцией спортивных баз

Также министр отметил, что некоторые команды не имеют баз

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту попросит помочь с реконструкцией всех спортивных баз до 2028 года. Об этом он сообщил на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм.

Заседание совета планируется после встречи президента РФ Владимира Путина со спортсменами-олимпийцами.

"На заседании Совета я укажу, что к 2028 году нужно реконструировать базы и обеспечить базами команды тех видов спорта, которые их не имеют", - сказал Матыцин.

Летние олимпийские виды спорта
Шишкарев: психологическое состояние гандболисток на Олимпиаде оставляло желать лучшего
Президент Федерации гандбола России считает, что в Токио были допущены ошибки в расселении спортсменок
Читать полностью