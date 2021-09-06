Футболист Камано надеется, что в скором времени вернется в расположение "Локомотива"

ТАСС, 6 сентября. Гвинейский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Франсуа Камано выразил надежду, что в скором времени покинет Гвинею и вернется в расположение красно-зеленых. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

В понедельник "Локомотив" выступил с заявлением о том, что клуб прилагает все усилия, чтобы Камано мог вернуться из Гвинеи, где из-за сложной политической ситуации заблокированы все пути въезда и выезда из страны.

"Да, я действительно не могу выехать, границы Гвинеи сейчас закрыты, футбольная федерация ведет переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке. Знаю, что "Локомотив" ведет активнейшую работу для моего прибытия в Москву, огромное спасибо клубу за это! Мы ждем и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах", - сказал Камано.

Камано выступает за "Локомотив" с августа 2020 года, в текущем сезоне 25-летний форвард провел за клуб шесть матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе сборной Гвинеи на его счету 36 матчей, в которых он забил шесть голов.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамади Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.