В Москве пройдет кубок ВДНХ по экстремальным видам спорта

МОСКВА, 6 сентября./ТАСС/. Первый кубок ВДНХ по экстремальным видам спорта пройдет в Москве 11 и 12 сентября. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ВДНХ.

"На главной выставке страны 11 и 12 сентября впервые состоится Кубок ВДНХ по экстремальным видам спорта. На территории выставки будут оборудованы специальные площадки для проведения соревнований по таким дисциплинам, как скейтбординг, вейкбординг, самокатный и велосипедный виды спорта. Вход для зрителей на соревнования свободный", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя пресс-службы ВДНХ Александра Жесткова, всего на турнире будет представлено пять экстремальных спортивных дисциплин, в которых примут участие более 300 профессиональных спортсменов со всей России. Зрителей ожидают завораживающие трюки и более 150 спортивных мастер-классов для юных посетителей ВДНХ.

"Все выступления будут происходить под зажигательные треки популярных диджеев. Соревнования пройдут с 11:00 до 21:00. Лучшим спортсменам будут вручены кубки победителя за I, II и III место, также Кубок будет вручен исполнителю самого захватывающего трюка в каждой из категорий", - рассказал Жестков.

Для соревнований по велосипедным видам спорта BMX и MTB перед павильоном №57 "Россия - моя история" будет построена специальная конструкция "Биг-эйр" (Big Air) длиной 150 метров, оборудованная множеством различных фигур для выполнения сложнейших трюков. Соревнования пройдут в четыре этапа, в них примут участие свыше 50 спортсменов любителей и профессионалов, зрители смогут наблюдать за состязаниями с трибуны вместимостью 150 человек.

"В Кубке ВДНХ примут участие профессиональные спортсмены и звезды отечественного экстремального спорта, такие как вейкбордист Никита Терсков; ВМХ-райдер, участник Олимпийских игр в Токио Ирек Ризаев; ВМХ-райдер Константин Андреев и чемпион России по экстремальному самокату Дмитрий Фазолов", - рассказал собеседник агентства.