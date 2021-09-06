Российские хоккеисты "Тампы" привезли Кубок Стэнли в Россию

ТАСС, 6 сентября. /ТАСС/. Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский прибыли в Россию с Кубком Стэнли. Об этом сообщил Василевский в своем Instagram.

В Москве кубок будет находиться с 6 по 8 сентября, 9 и 10 сентября трофей будет представлен в Нижнекамске и Уфе.

Также Василевский привез "Конн Смайт Трофи" - приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

В 2021 году "Тампа" во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Монреаль" (4-1).