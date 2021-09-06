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Юниорский чемпионат мира по хоккею

Юниорский чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в Германии

Турнир примут Кауфбойрен и Ландсхут

ТАСС, 6 сентября. Германские города Кауфбойрен и Ландсхут примут чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

"Мы очень рады приветствовать в Германии десять лучших национальных сборных до 18 лет со всеми их перспективными игроками и будущими звездами", - сказал президент Федерации хоккея Германии и член совета IIHF Франц Рейндл.

Турнир пройдет с 21 апреля по 1 мая. Чемпионат мира среди игроков до 18 лет проходит каждый год. Действующим победителем турнира является команда Канады, которая обыграла в финальном матче сборную России со счетом 5:3. Россияне побеждали на чемпионате три раза (2001, 2004, 2007). Рекордсменом по данному показателю является сборная США (10).

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Юниорский чемпионат мира по хоккею
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