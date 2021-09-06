СМИ: Пеле шестой день остается в больнице после плановой госпитализации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле шестой день остается в больнице после плановой госпитализации. Об этом сообщает в понедельник телеканал Globo со ссылкой на пресс-службу бывшего футболиста.

На прошлой неделе Пеле госпитализировали в частную клинику в Сан-Паулу для проведения планового обследования. Как рассказали его представители, у 80-летнего "короля футбола" выявлены проблемы со здоровьем. Они не уточнили, о каких именно проблемах идет речь.

В феврале 2020 года местная пресса со ссылкой на сына Пеле Эдиньо сообщила о том, что "король футбола" страдает от депрессии из-за неудачного восстановления после операции по замене тазобедренного сустава. Впоследствии эту информацию опровергли как Эдиньо, объяснивший это выдернутой из контекста "ошибкой перевода", так и сам Пеле, заявивший, что "не планирует выходить из игры".

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.