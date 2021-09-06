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ЧМ-2022 по футболу
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Смолов назвал непопадание в состав сборной России в матче с хорватами рабочим моментом

Нападающий не сыграл в отборочной встрече 1 сентября в московских "Лужниках"
Федор Смолов Стрингер/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Стрингер/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Непопадание в состав сборной России по футболу в матче с хорватами является рабочим моментом. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной России Федор Смолов.

Смолов пропустил отборочную игру чемпионата мира 2022 года, которая прошла 1 сентября в московских "Лужниках" и завершилась вничью - 0:0.

"Мы с Валерием Георгиевичем (Карпиным, главным тренером сборной - прим. ТАСС) общались раньше. Это нормальная ситуация, рабочий момент", - ответил он на вопрос про непопадание в состав на матч с хорватами.

Форвард также ответил на вопрос и о том, почему он не вошел в заявку на проходивший летом чемпионат Европы. "Не вижу смысла возвращаться в прошлое, там от меня не все зависело. Чемпионатов Европы бывает немного, но так произошло. Я рад вернуться в сборную, спасибо Георгичу - разбирается", - отметил он.

В отборочном матче чемпионата мира против команды Кипра (2:0) 4 сентября Смолов отметился двумя голевыми передачами.

Форвард рассказал о предстоящем матче с командой Мальты, который пройдет в Москве 7 сентября. "Мальта не проигрывает семь матчей, это их рекорд. С уважением относимся ко всем соперникам. Понимаем, что важно набрать очки, учитывая отбор на чемпионат мира, и мы тоже ориентируемся на себя", - отметил он.

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