Два гола 16-летнего Мичкова помогли СКА разгромить "Адмирал" в матче КХЛ

16-летний Мичков забросил первую шайбу в КХЛ, форвард дебютировал в лиге в матче с "Северсталью" (3:2) 2 сентября. Прошлый сезон он провел за клубы Молодежной хоккейной лиги СКА-1946 и "СКА-Варяги". Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Воробьев (3-я минута), Антон Бурдасов (9), Данила Моисеев (13), Кирилл Марченко (28, 60), Андрей Кузьменко (31), Евгений Тимкин (41) и Матвей Мичков (51, 58). У проигравших отличились Дмитрий Саюстов (35) и Вячеслав Ушенин (44).

На юношеских Олимпийских играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, Мичков в составе российской команды стал победителем турнира.

Мичков стал третьим в списке самых молодых хоккеистов, отметившихся голом в КХЛ. Нападающему СКА исполнилось 16 лет и 271 день. Максим Кицын отличился за новокузнецкий "Металлург" в 2008 году в возрасте 16 лет и 254 дня, а Владимир Тарасенко забросил за "Сибирь" в 16 лет и 265 дней.

СКА набрал шесть очков после трех матчей и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" с одним очком занимает десятое место в Восточной конференции. В следующем матче СКА 8 сентября примет екатеринбургский "Автомобилист", а "Адмирал" в тот же день на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".