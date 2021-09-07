Молодежная сборная России сыграет с мальтийцами во втором матче отбора на чемпионат Европы

ТАСС, 7 сентября. Футболисты молодежной сборной России проведут второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы. Как и взрослая команда, подопечные Михаила Галактионова сыграют против мальтийцев, матч пройдет в подмосковных Химках.

Россияне начали выступление в отборочной группе С с поражения от испанцев. Игра в испанском Альмендралехо началась для гостей как нельзя лучше - на 10-й минуте после ошибки вратаря форвард "Уфы" Гамид Агаларов поразил пустые ворота. Это разозлило испанцев, которые быстро сравняли счет, а с начала второго тайма быстро "убежали" от соперника, забив еще три мяча.

Но это поражение не сильно влияет на турнирный расклад. Испанцы по своему классу выше остальных команд, и если обойдется без сенсаций, то первое место и прямая путевка на Евро им обеспечены. Россияне будут бороться за второе место, которое при определенном раскладе также может стать проходным в финальную стадию.

53 команды распределены по девяти группам, девять их победителей и одна лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Групповая стадия завершится в середине июня 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

В группе С все шесть команд провели по одному матчу. Без очков также остаются команды Литвы и Северной Ирландии. Североирландцы в гостях уступили мальтийцам (1:4), литовцы проиграли словакам (1:3).