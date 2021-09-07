Акинфеев рассказал, что не стремился быть капитаном в сборной России

ТАСС, 7 сентября. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев никогда не стремился к тому, чтобы быть капитаном сборной России по футболу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что при нем в команде не будет пока постоянного капитана, он выбирается перед каждым матчем.

"Это, конечно, мечта [быть капитаном сборной России], но клуб клубом, а здесь за тобой следит вся страна, и у меня на поле место такое, которое не позволяет играть в полноги. А если ты делаешь какую-то помарку, все понимают, что это ответственность, плюс капитанство, - сказал Акинфеев. - Я совершенно спокойно к этому относился, никогда не мечтал и не хотел в сборной быть капитаном. Но главный тренер сделал выбор, я насколько мог, справился с этим, руки и ноги не тряслись".

Акинфеев был капитаном сборной России на домашнем чемпионате мира, после которого объявил о завершении карьеры в национальной команде.