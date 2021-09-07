Акинфеев: не все футболисты ЦСКА пока выкладываются в матчах на 100%

ТАСС, 7 сентября. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не все футболисты ЦСКА, особенно молодые, выкладываются в матчах на 100%. Об этом он рассказал в эфире "России 24".

В Тинькофф - Российской премьер-лиге армейцы, которые не сумели пробиться по итогам прошлого сезона в еврокубки, занимают шестое место с тремя победами и тремя поражениями.

"Пока не можем найти точки соприкосновения, нас "колбасит" - можем два матча выиграть и два проиграть. Плюс, нет никакого секрета, я общался с ребятами и спрашивал, как вам Алексей Владимирович [Березуцкий] как тренер, - сказал Акинфеев. - И все в один голос говорят, что как будто он 150 лет тренирует, умный, спокойный, рассудительный, никогда не повышает голос на игроков, четко и грамотно выстраивает тренировочный процесс".

"И тогда у меня возникает вопрос, почему мы не можем за такого умного и хорошего тренера биться и выкладывать на 100%. Я хочу, чтобы наша команда пришла именно к этому. Рано или поздно мы к этому придем, и я хочу в это верить. Я верю в это, но пока тяжеловато именно по игре", - добавил он.

Вратарь признался, что стал спокойней реагировать на ситуации на поле, чем в предыдущие годы.

"Это началось, когда девять моих друзей ушли из команды. Хотя первые года полтора-два моя голова не понимала, что этих людей, которые делали имя ЦСКА и благодаря которым команда постоянно играла в Лиге чемпионов, нет. Потом пришла эта молодежь, и я вел себя эмоционально, некрасиво, где-то не мог на себя в экране смотреть. Сейчас я стал более спокойным, так как понимаю, что в обороне нет ни [Сергея] Игнашевича, ни [Алексея] Березуцкого, в центре поля нет [Понтуса] Вернблума, [Ахмеда]Мусы, [Сейду] Думбия, Вагнера [Лава] и всех остальных", - вспомнил он.