Акинфеев рассказал, что готов биться за главного тренера ЦСКА Березуцкого

ТАСС, 7 сентября. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что готов выкладываться в футбольных матчах за главного тренера команды Алексея Березуцкого. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Березуцкий в качестве игрока ЦСКА является шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА. В июне после отставки Ивицы Олича он, будучи членом тренерского штаба команды, стал и. о. главного тренера ЦСКА, а через месяц - главным тренером. В Тинькофф - Российской премьер-лиге армейцы занимает шестое место с тремя победами и тремя поражениями.

"Он сам себе только может помочь стать топовым тренером, он выбрал эту профессию. Очень много зависит от того, как тренер помогает футболистам, так и от того, как футболист помогает ему. Если будет обоюдная такая любовь, то все будет получаться. Никто не знает, что будет потом, никто не застрахован от ошибок, увольнений, но я очень надеюсь, что у него получится, тем более он психологически устойчивый тренер", - сказал Акинфеев.

"В перерывах он не кричит, не унижает. За него я буду биться. Если человек начинает унижать, говорить, что ты бездарь, то для меня он не тренер", - добавил он.