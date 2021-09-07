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Формула-1

Пилоты "Формулы-1" Гасли и Цунода подписали новые контракты с "Альфа Таури"

Гонщики будут выступать за итальянскую команду в 2022 году
Пьер Гасли и Юки Цунода EPA-EFE/XPB Images
Описание
Пьер Гасли и Юки Цунода
© EPA-EFE/XPB Images

ТАСС, 7 сентября. Пилоты Пьер Гасли и Юки Цунода продлили контракты с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури". Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Гонщики будут выступать за итальянскую команду в 2022 году. В 2020 году за нее выступали Гасли и россиянин Даниил Квят, который сейчас является резервным пилотом французского "Альпина". В текущем сезоне "Альфа Таури" также представляют Гасли и Цунода.

Гасли 25 лет, он выступает в "Формуле-1" с 2017 года. Француз один раз выигрывал Гран-при Италии в 2020 году, в 2021 году занял третье место на Гран-при Азербайджана. В 2019 году Гасли занял второе место на Гран-при Бразилии, тогда команда "Альфа Таури" носила название "Торо Россо".

Для 21-летнего Цуноды текущий сезон "Формулы-1" является дебютным. Лучшим результатом японца является шестое место на Гран-при Венгрии.

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