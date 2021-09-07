Велогонщик Асташов заявил, что на Паралимпийских играх ему не хватало только кофе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Единственное, чего не хватало в Токио двукратному чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову, - это кофе, который ему запрещал пить тренер. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

"У нас были шикарные условия [на Паралимпийских играх], полностью все организовано: и маршруты на тренировки, соревнования, и питание, и ковидные меры обеспечены. Единственное, чего мне не хватало, - тренер запретил мне пить кофе до стартов и во время стартов, а я как любитель кофе немножечко страдал от этого. <...> Так тренер меня иногда ограничивает в плане психологического аспекта, чтобы я чего-то лишился и больше настраивался на результат, я так думаю. Зато он мне всегда говорит: "После стартов я сам лично буду тебя поить вкусным настоящим кофе", - сказал Асташов, отметив, что такие разговоры отвлекают от волнения.

Спортсмен добавил, что также на Паралимпийских играх ему хотелось погулять по Токио, но из-за коронавирусных ограничений это сделать не удалось. "Я не избалованный жизнью человек, меня полностью все устраивало. Мы жили отдельно, не в Олимпийской деревне, а в отдельной гостинице для велосипедистов, это ближе к спортивным объектам, на которых мы соревновались", - уточнил Асташов.

Российский велогонщик завоевал две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио, выиграв в трековой гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом.