Расселл станет партнером Хэмилтона по команде "Формулы-1" "Мерседес" со следующего сезона

ТАСС, 7 сентября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Джордж Расселл со следующего сезона будет выступать за "Мерседес". Об этом сообщает пресс-служба немецкого коллектива.

Расселл является членом гоночной программы "Мерседеса". Его партнером по команде будет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

Расселл дебютировал в "Формуле-1" в 2019 году в составе "Уильямса". Он провел 51 гонку, лучшим результатом является второе место на Гран-при Бельгии 2021 года. В сезоне-2020 он заменил заразившегося коронавирусом Хэмилтона в "Мерседесе" на этапе в Бахрейне и занял в гонке девятое место, показав быстрый круг.