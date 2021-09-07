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Формула-1

Расселл станет партнером Хэмилтона по команде "Формулы-1" "Мерседес" со следующего сезона

Лучшим результатом британца в карьере является второе место на Гран-при Бельгии 2021 года
Джордж Расселл EPA-EFE/ANDREJ ISAKOVIC
Описание
Джордж Расселл
© EPA-EFE/ANDREJ ISAKOVIC

ТАСС, 7 сентября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Джордж Расселл со следующего сезона будет выступать за "Мерседес". Об этом сообщает пресс-служба немецкого коллектива.

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Расселл является членом гоночной программы "Мерседеса". Его партнером по команде будет семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

Расселл дебютировал в "Формуле-1" в 2019 году в составе "Уильямса". Он провел 51 гонку, лучшим результатом является второе место на Гран-при Бельгии 2021 года. В сезоне-2020 он заменил заразившегося коронавирусом Хэмилтона в "Мерседесе" на этапе в Бахрейне и занял в гонке девятое место, показав быстрый круг.

Теги
Формула-1Хэмилтон, Льюис
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