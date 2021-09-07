Панихида по погибшим 10 лет назад хоккеистам "Локомотива" прошла в Ярославле

Посетить службу могли все желающие. Родственники и друзья погибших, болельщики, одноклубники, жители Ярославля пришли в Успенский собор. После службы в Успенском соборе панихида также прошла на Леонтьевском кладбище в Ярославле, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба. На кладбище собрались сотни ярославцев разного возраста, многие пришли с атрибутикой клуба.

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Траурные мероприятия, посвященные 10-летию катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в которой разбилась команда хоккейного клуба "Локомотив", начались рано утром во вторник со службы и панихиды в Успенском соборе Ярославля, передает корреспондент ТАСС.

В траурных мероприятиях приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, представители областного правительства и мэрии Ярославля, руководство клуба "Локомотив". Также по приглашению клуба в Ярославль прибыли послы Чехии и Словакии. К могилам погибших игроков возложили цветы.

Мероприятия продолжились у спортивного комплекса "Арена-2000", где прошло возложение цветов к мемориалу "Хоккейное братство". Памятная церемония также пройдет на территории мемориального комплекса в поселке Туношна, на месте падения самолета. Вечером, в 19:30 мск, на "Арене-2000" после траурной церемонии состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между "Локомотивом" и минским "Динамо". Гости выйдут на лед в форме образца сезона-2011/12.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться - в 16:00 мск лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.