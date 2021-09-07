Витолиньш продолжит работать со сборной Латвии по хоккею

ТАСС, 7 сентября. Федерации хоккея Латвии (ФХЛ) подписала новый контракт с главным тренером сборной страны Харийсом Витолиньшем. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один. Решение было принято по итогам заседания правления ФХЛ.

Специалист возглавил латвийскую сборную 26 июля. Под его руководством команда квалифицировалась на олимпийский хоккейный турнир, где сыграет с командами Финляндии, Швеции и Словакии.

Витолиньшу 53 года, с 2019 по 2021 год он был ассистентом Олега Знарка в московском "Спартаке". По окончании сезона-2020/21 Витолиньш вместе со Знарком покинул московский клуб. Ранее латвийский специалист работал ассистентом Знарка в московском "Динамо", санкт-петербургском СКА и сборной России.