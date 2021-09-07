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Футбол в России

Решение по переходу игрока "Спартака" Мирзова в "Химки" примут 7 сентября

Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков рассказал, что игрок готов вернуться в подмосковный клуб
Резиуан Мирзов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Резиуан Мирзов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вопрос по аренде или приобретению футболиста московского "Спартака" Резиуана Мирзова руководство подмосковных "Химок" решит до конца дня. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

Ранее Терюшков сообщил газете "Спорт-Экспресс", что "Химки" сделали предложение "Спартаку" по трансферу Мирзова.

"Обсуждаем условия, до конца дня будет принято решение по Мирзову, - сказал Терюшков. - Мы хотим, чтобы он перешел к нам, и игрок готов, поэтому здесь дело времени. Предложение уже сделано, сейчас технические моменты смотрим. Приобретение или аренда? Мы рассматриваем оба варианта, все зависит от условий".

"Химки" с 6 очками после шести туров занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Российский футбол
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