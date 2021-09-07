Матыцин и Веснина приняли участие в открытии теннисного центра в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Открытие второго в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) теннисного центра прошло во вторник в Когалыме. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

"Сегодня с президентом ПАО "Лукойл" Вагитом Алекперовым, министром спорта РФ Олегом Матыциным открыли теннисный центр в Когалыме", - написала глава региона.

По ее словам, в ходе открытия олимпийские чемпионки 2016 года в парном разряде Екатерина Макарова и Елена Веснина провели мастер-класс для юных спортсменов. Глава региона добавила, что площадь теннисного центра - более 6 тыс. кв. метров. Это вторая подобная профессиональная площадка в Югре, первая располагается в Ханты-Мансийске. В центре располагаются четыре корта с современным покрытием. Трибуны могут вместить около 300 зрителей.