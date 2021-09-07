Боксер Беспутин заявил, что считает Пинтора сильным соперником

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин считает своего ближайшего соперника мексиканца Маурисио Пинтора сильным оппонентом. Об этом Беспутин сообщил на пресс-конференции в Красноярске.

Беспутин 11 сентября в Красноярске проведет бой за пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета) с Пинтором в полусреднем весе (до 66,7 кг).

"Очень сильный оппонент с хорошей кондицией, поэтому бой будет интересным. Еще раз благодарю его, что он долетел в Россию", - сообщил Беспутин.

20 марта Беспутин выиграл в 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Всего на счету 30-летнего Беспутина 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.