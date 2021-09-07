"Спартак" заключил контракт с канадским хоккеистом Виртаненом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" заключил контракт с канадским нападающим Джейком Виртаненом. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон. Виртанен стал шестым иностранным хоккеистом в составе команды, помимо него в клубе играют голкипер Оскар Данск, защитники Якуб Ержабек и Тим Хеед и нападающие Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря. На российские команды КХЛ распространяется лимит на легионеров - на матч может быть заявлено не более пяти иностранных хоккеистов.

Виртанен был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

На старте сезона КХЛ "Спартак" одержал три победы в трех матчах, обыграв владивостокский "Адмирал" (4:1), хабаровский "Амур" (3:1) и подмосковный "Витязь (3:2, овертайм). "Спартак", набравший 6 очков, возглавляет таблицу Западной конференции. В следующем матче, который состоится 9 сентября, красно-белые в гостях сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым".