Смолов будет капитаном сборной России в матче с командой Мальты

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов будет капитаном сборной России в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Мальты. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча состоится во вторник на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и начнется в 21:45 мск. В матче с хорватами (0:0) 1 сентября с капитанской повязкой на поле вышел защитник Георгий Джикия, во встрече с командой Кипра (2:0) 4 сентября капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. Смолов в четвертый раз выйдет на поле в качестве капитана сборной России, ранее он появлялся на поле с повязкой в 2017 (два раза) и 2018 годах.

Состав сборной выглядит следующим образом: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Максим Осипенко ("Ростов"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян ("Динамо"), Далер Кузяев ("Зенит"), Александр Ерохин ("Зенит"), Смолов.

27-летний Осипенко проведет дебютный матч за национальную команду. Смолов не был вызван в сборную России на чемпионат Европы. Нападающий с 6 голами возглавляет список бомбардиров чемпионата России.

Сборная России после пяти из 10 запланированных туров занимает первое место в отборочной группе H, набрав 10 очков. На второй строчке располагается команда Хорватии (10 очков), далее идут сборные Словении (7), Словакии (6), Мальты и Кипра (по 4).