Молодежная сборная России одержала первую победу в квалификации чемпионата Европы

ХИМКИ /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России со счетом 6:0 победила мальтийцев в матче второго тура отборочного раунда молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в подмосковных Химках.

В составе российской команды дублями отметились Даниил Хлусевич (6-я, 13-я минуты) и Гамид Агаларов (16, 74), голы также на счету Кирилла Боженова (80) и Кирилла Кравцова (86).

Сборные России и Мальты выступают в группе С, в предыдущем туре россияне проиграли испанцам со счетом 1:4. Сборная России с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице, команда Мальты располагается на четвертой строчке (3 очка). Лидируют испанцы (6), вторыми идут словаки (3), пятое место занимает команда Северной Ирландии (0), шестое - сборная Литвы (0).

Всего на турнире выступают 53 команды, которые распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировалась на Игры. Сборная России ни разу не попадала на Олимпиаду. Сборная СССР в 1988 году выиграла олимпийский турнир.