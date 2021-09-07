"Локомотив" проиграл минскому "Динамо" в день 10-летия авиакатастрофы под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" дома проиграл минскому "Динамо" со счетом 3:4 в день 10-летия катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в которой разбилась команда "Локомотива". На матче присутствовало 4 879 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тэйлор Бек (6-я, 58-я минуты), Илья Шинкевич (14) и Кирилл Воронин (43). У "Локомотива" отличились Рушан Рафиков (27), Павел Красковский (31) и Максим Шалунов (52). Гости играли в форме образца сезона-2011/12.

Перед матчем в честь погибших членов команды "Локомотив" на арене прошла церемония памяти. На кубе и специальном экране клуб показал ролик, в котором собрал кадры со всех мероприятий, прошедших в этот день. Затем на льду появились юные хоккеисты клуба с флагами стран, игроки и тренеры из которых погибли в катастрофе, на языках всех этих стран прозвучали слова "Вечная память". В конце церемонии память игроков почтили минутой молчания, которая прошла под саксофонную мелодию, все болельщики держали в руках "свечи памяти".

"Локомотив" впервые после катастрофы провел матч 7 сентября. До сезона-2018/19 КХЛ не проводила игр в этот день, до текущего сезона на 7 сентября не выпадали матчи "Локомотива".

Ранее во вторник на месте трагедии в поселке Туношна прошла церемония, посвященная 10-летию катастрофы. В траурных мероприятиях приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент КХЛ Алексей Морозов, представители областного правительства и мэрии Ярославля, руководство клуба "Локомотив". Также по приглашению клуба в Ярославль прибыли послы Чехии и Словакии.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Турнирное положение

"Локомотив" с 3 очками в трех матчах занимает восьмое место в Западной конференции, минское "Динамо", набравшее 4 очка в трех играх, располагается на четвертой строчке. Следующий матч "Локомотив" проведет 10 сентября в гостях против московского ЦСКА. В этот же день "Динамо" в Минске сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

В другом матче игрового дня "Сибирь" со счетом 3:0 в гостях обыграла нижегородское "Торпедо". Заброшенными шайбами отметились Денис Голубев (28), Ник Шор (54) и Тревор Мерфи (60). В следующем матче 9 сентября "Сибирь" в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". В этот же день "Торпедо" на своем льду встретится с "Сочи".