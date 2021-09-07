Смолов открыл счет в матче между сборными России и Мальты

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу открыла счет в домашнем матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с командой Мальты. Встреча проходит на "Открытие Банк Арене" в Москве.
На девятой минуте мяч в ворота сборной Мальты забил Федор Смолов. Нападающий "Локомотива" вышел на игру с капитанской повязкой. Смолов проводит 41-й матч за национальную команду, он забил 15-й гол.
Вот он – гол Феди. Первый за сборную с 2019 года ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021
Мальтийцы заигрались в штрафной – Смолов не мог упустить такой момент. И не упустил pic.twitter.com/Z4S8F0mWi8
Сборная России после пяти из 10 запланированных туров занимает первое место в отборочной группе H, набрав 10 очков. На второй строчке располагается команда Хорватии (10 очков), далее идут сборные Словении (7), Словакии (6), Мальты и Кипра (по 4).