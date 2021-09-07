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ЧМ-2022 по футболу

Смолов открыл счет в матче между сборными России и Мальты

Капитан команды забил на девятой минуте
Федор Смолов (справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Федор Смолов (справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу открыла счет в домашнем матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с командой Мальты. Встреча проходит на "Открытие Банк Арене" в Москве.

На девятой минуте мяч в ворота сборной Мальты забил Федор Смолов. Нападающий "Локомотива" вышел на игру с капитанской повязкой. Смолов проводит 41-й матч за национальную команду, он забил 15-й гол.

Сборная России после пяти из 10 запланированных туров занимает первое место в отборочной группе H, набрав 10 очков. На второй строчке располагается команда Хорватии (10 очков), далее идут сборные Словении (7), Словакии (6), Мальты и Кипра (по 4).

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