Смолов открыл счет в матче между сборными России и Мальты

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу открыла счет в домашнем матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с командой Мальты. Встреча проходит на "Открытие Банк Арене" в Москве.

На девятой минуте мяч в ворота сборной Мальты забил Федор Смолов. Нападающий "Локомотива" вышел на игру с капитанской повязкой. Смолов проводит 41-й матч за национальную команду, он забил 15-й гол.