Карлсен победил Фируджу в первом туре шахматного супертурнира в Ставангере

ТАСС, 7 сентября. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил представителя Франции Алирезу Фируджу в первом туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере.

Классическая партия между Карлсеном и Фируджей завершилась вничью, норвежец играл черными. При ничейном результате гроссмейстеры играют армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. За победу в армагеддоне начисляется 1,5 очка, проигравший получает одно очко. Армагеддон также закончился ничьей, но так как норвежец играл черными фигурами, победа досталась ему.

В другом матче первого тура венгр Рихард Раппорт черными фигурами победил норвежца Арьяна Тари. Раппорт возглавляет турнирную таблицу (3 очка), на втором месте располагается Карлсен (1,5), на третьем - Фируджа (1), на четвертом - Тари (0).

Матч первого тура между российскими гроссмейстерами Яном Непомнящим и Сергеем Карякиным перенесен на 11 сентября. Из-за трудностей с визой Непомнящий не успел вовремя прибыть в Ставангер.

Турнир проходит в два круга с 7 по 17 сентября с участием шести шахматистов. Впервые соревнования в Ставангере состоялись с 2013 года. В турнире побеждали россиянин Сергей Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), Карлсен (2016, 2019, 2020), армянин Левон Аронян (2017) и Фабиано Каруана из США (2018).