Снова Казань. Столица Татарстана второй раз принимает форум "Россия - спортивная держава"

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Девятый международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" начнет свою работу в Казани. Первый раз столица Татарстана проводила у себя одно из крупнейших и значимых мероприятий спортивной и общественно-политической жизни страны в 2009 году.

Организаторами форума, который пройдет с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум "Россия - спортивная держава" в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Основной площадкой проведения форума станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В работе форума примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, представители крупных бизнес-структур, известные спортсмены, эксперты отрасли и лидеры спортивной индустрии.

В рамках деловой программы в первый день форума запланировано проведение пленарного заседания "Спорт-2030. Путь к устойчивому развитию", которое будет самым представительным по количеству и статусу участников. В заседании примут участие в том числе и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, руководители ряда международных спортивных федераций.

Также состоится проведение различных тематических круглых столов, панельных дискуссий и форсайт-сессий по обсуждению ключевых вопросов спортивной повестки. Так, 8 сентября пройдет панельная дискуссия "Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс", модератором которой является заместитель генерального директора, директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

Центром выставки станет многофункциональный стенд федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Здесь пройдут официальные мероприятия и презентации проектов в сфере физической культуры и спорта, подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. В частности, в режиме видеоконференцсвязи Матыцин в присутствии Чернышенко, Левитина и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова откроет 16 спортивных объектов в 13 субъектах страны. Все желающие смогут осмотреть стенды выставок "Современный спорт - инновации и перспективы", "Готов к труду и обороне", АНО "Национальные приоритеты", "Универсиада-2023", "Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022".

Обсудят "Игры будущего"

Форум также будет использован и в качестве площадки для общения спортивных ведомств и федераций разных стран. Его гостями станут, в частности, президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам, президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент Глобальной ассоциации международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли, председатель Президиума седьмой сессии Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас, которые примут участие в пленарном совещании. В рамках форума Минспортом будут подписаны соглашения о взаимодействии с рядом организаций, Матыцин также подпишет с министром по делам молодежи и спорта Египта Ашрафом Субхи программу сотрудничества РФ и Египта в сфере спорта на ближайшие два года.

Чернышенко также примет участие в круглом столе "Futurous - игры будущего", на котором, в частности, обсудят новые тренды высокотехнологичных областей спорта.

Также у всех желающих будет возможность посетить спортивный парк, на территории которого будут представлены интерактивные площадки, представленные общероссийскими федерациями по видам спорта.

В рамках форума будут представлены эскизные проекты медалей зимней Универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Один из эскизов будет позднее официально утвержден. Презентацию эскизов на стенде Универсиады-2023 для Чернышенко проведет руководитель дирекции Игр Александр Чернов. На форуме также запланирована передача факелов предыдущих Студенческих игр, в которой примут участие руководители оргкомитетов Универсиады-2013 в Казани и Универсиады-2019 в Красноярске.